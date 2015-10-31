СК проводит проверку по факту гибели подростка-зацепера

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Управление Следственного комитета на транспорте проводит проверку по факту смерти подростка на железной дороге в Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, около 17.45 молодой человек в возрасте, примерно, 13 лет катался на крыше электропоезда сообщением "Москва-Фрязино". В районе станции Тайнинская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) был травмирован техническим электричеством. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", – рассказали представители СК.

После осмотра тела следователи получили предварительную информацию о личности погибшего экстремала. Им оказался житель столицы, которого накануне уже задерживали правоохранительные органы также за занятие зацепингом. К месту трагедии ожидается прибытие родителей подростка.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в сентябре в столице стартовала информационная кампания против зацепинга.

Вдоль МКАД установили несколько специальных билбордов и 60 стел вблизи метро, призывающие молодежь отказаться от этого опасного увлечения. На плакатах изображены спортсмены-экстремалы, призывающие не нарушать закон и не рисковать своей жизнью напрасно.

Кроме этого, на каждой станции метро дважды в день несколько месяцев будет транслироваться звуковое предупреждение об опасности зацепинга и просьбы проявлять бдительность и аккуратность.