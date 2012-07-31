Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

31 июля 2012, 13:55

Следственный комитет предъявил обвинение Алексею Навальному

Следственный комитет криминал уголовные дела Алексей Навальный растрата имущества

Оппозиционер обвиняется в растрате имущества государственного унитарного предприятия "Кировлес". Согласно российскому уголовному кодексу, ему грозит до 10 лет тюрьмы и до 1 миллиона рублей штрафа

Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило Алексею Навальному обвинение в совершении преступления по статье 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере). Согласно российскому законодательству, ему грозит до 10 лет тюрьмы и до 1 миллиона рублей штрафа. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета, обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде.

По версии следствия, Алексей Навальный организовал хищение имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) "Кировлес", вступив в сговор с директором ООО "Вятская Лесная компания" Петром Офицеровым и генеральным директором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым. Предположительно он совершил это преступление, пользуясь своим положением советника губернатора Кировской области на общественных началах. Следствие полагает, что с мая по сентябрь 2009 года было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей "Кировлесу". Таким образом, бюджет Кировской области пострадал более чем на 16 миллионов рублей.

Первоначально уголовное дело в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова возбуждалось по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Однако затем следственное управление изменило свое решение, получив новые материалы оперативно-розыскной деятельности и заключения экономических экспертиз.

Вскоре Следственный комитет планирует предъявить обвинения по этому делу и двум другим подозреваемым – Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать