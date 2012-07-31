Следственный комитет предъявил обвинение Алексею Навальному

Оппозиционер обвиняется в растрате имущества государственного унитарного предприятия "Кировлес". Согласно российскому уголовному кодексу, ему грозит до 10 лет тюрьмы и до 1 миллиона рублей штрафа

Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило Алексею Навальному обвинение в совершении преступления по статье 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере). Согласно российскому законодательству, ему грозит до 10 лет тюрьмы и до 1 миллиона рублей штрафа. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета, обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде.

По версии следствия, Алексей Навальный организовал хищение имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) "Кировлес", вступив в сговор с директором ООО "Вятская Лесная компания" Петром Офицеровым и генеральным директором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым. Предположительно он совершил это преступление, пользуясь своим положением советника губернатора Кировской области на общественных началах. Следствие полагает, что с мая по сентябрь 2009 года было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, принадлежащей "Кировлесу". Таким образом, бюджет Кировской области пострадал более чем на 16 миллионов рублей.

Первоначально уголовное дело в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова возбуждалось по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Однако затем следственное управление изменило свое решение, получив новые материалы оперативно-розыскной деятельности и заключения экономических экспертиз.

Вскоре Следственный комитет планирует предъявить обвинения по этому делу и двум другим подозреваемым – Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву.