29 октября 2016, 11:24

Безопасность

СК назначил проверку после смерти двоих детей при пожаре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет назначил проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в Московской области, сообщает пресс-служба СКР.

Тела потерпевших 14 и 16 лет нашли после тушения возгорания в дачном доме в деревне Пруды Дмитровского района. По предварительным данным, подростки с родственниками проводили время на дачном участке. Спали они в основном доме, а родственники в пристройке.

Около 4 часов утра в доме произошел пожар, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или неисправность обогревательного оборудования. 

В настоящее время на месте работают пожарные службы, следователи и криминалисты, по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет следствие проверки погибшие

