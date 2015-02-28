Дело об убийстве Немцова передано в главное следственное управление СК

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Дело об убийстве политика Бориса Немцова передано в главное следственное управление Следственного комитета России, сообщает пресс-служба СК.
Председатель СК России Александр Бастрыкин на заседании штаба по расследованию убийства Бориса Немцова "распорядился передать уголовное дело в производство следователей главного следственного управления СК России".
Напомним, в ночь на 28 февраля в центре столицы застрелили Бориса Немцова. По данным правоохранительных органов, политик шел по Москворецкому мосту с девушкой, когда злоумышленники выскочили из машины, выстрелили несколько раз и скрылись.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Владимир Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать ход расследования убийства Немцова под личным контролем.
