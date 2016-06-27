Форма поиска по сайту

27 июня 2016, 06:17

Безопасность

СК проверит обстоятельства падения 4-летней девочки из окна дома

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следственный комитет начал проверку обстоятельств падения 4-летней девочки из окна жилого дома на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел вечером в пятницу на улице Охотничьей. Девочку на земле обнаружили местные жители. Пострадавшую госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался от полученных травм в больнице.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

