Тело мужчины пять лет не могли найти из-за беспорядка в квартире

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В квартире в районе Бирюлево Восточное найдено тело мужчины, который пропал пять лет назад, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции. Как отметил собеседник издания, проверку по факту обнаружения тела проводит Следственный комитет.

Мужчина 1932 года рождения пропал в 2010 году и числился в розыске как утративший связь с родственниками. "Интерфакс" со ссылкой на источник уточняет, что тело мужчины нашел пенсионер, пришедший в квартиру менять водосчетчики.

Пять лет назад квартира, где проживал пропавший, была осмотрена, но тело обнаружить не удалось из-за того, что помещение было сильно захламлено. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечной недостаточности.