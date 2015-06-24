Форма поиска по сайту

24 июня 2015, 02:12

Безопасность

В Подмосковье шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома

Фото: ТАСС

В подмосковном Воскресенске следователи СК устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна дома, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

21 июня в больницу Воскресенска был доставлен шестилетний мальчик с травмами характерными для падения с высоты. Установлено, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Следователи выяснили, что ребенок находился в квартире вместе с родителями. В момент, когда он остался один в комнате, облокотился на москитную сетку и упал из окна.

В настоящее время мальчик находится в реанимации.

