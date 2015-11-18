Следственный комитет выясняет причины смерти подростка на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На юго-западе Москвы выясняются причины смерти 15-летнего подростка, тело которого обнаружено накануне вечером возле одного из домов по улице Ясногорская. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлию Иванову.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.

Иванова пояснила, что тело подростка без внешних признаков насильственной смерти нашли прохожие. Выяснилось, что подросток возвращался домой с занятий.