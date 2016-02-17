СК завел уголовное дело в отношении ряда экс-руководителей "Пробизнесбанка"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей "Пробизнесбанка". Как сообщает пресс-служба ведомства они обвиняются по статьям "Присвоение или растрата" и "Организация и пособничество в присвоении или растрате".

Под следствием оказались бывший вице-президент по развитию бизнеса банка Вячеслав Казанцев, вице-президент по финансам, заместитель председателя Правления банка Александр Ломов, начальник департамент корпоративных финансов банка Николай Алексеев, начальник управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марина Крылова, начальник управления по работе с проблемной задолженностью, генеральный директор ООО "Коллекторское агентство "Лайф" Сергей Калачев, руководители ряда лжепредприятий Игорь Поликарпов, Алексей Симаков, Андрей Данукин, Людмила Шпагина, Оксана Кравченко, а также иные неустановленные владельцы, руководители и сотрудники банка и финансовой группы "Лайф".

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников "Пробизнесбанка", используя свое служебное положение, привлекали своих подчиненных и работников Финансовой группы "Лайф" для участия в преступном умысле. Подконтрольным лжепредприятиям, не ведущим никакой фактической хозяйственной деятельности, выдавались заведомо невозвратные, не обеспеченные залоговым имуществом кредиты.

После того, как кредитные денежные средства перечислялись на расчетные счета лжепредприятий, под видом оплаты фиктивных сделок проводилось перечисление денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц. Затем, похищенные денежные средства конвертировались в доллары США и перечислялись на различные счета зарубежных организаций и физических лиц, и использовались участниками преступления по своему усмотрению.

При этом документальное оформление выдачи кредитов, с целью придания видимости законности производимых сделок, формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения и все действия участников преступления были направлены на хищение денежных средств банка.

В результате такой деятельности были похищены денежные средства на сумму около 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и ведется розыск других причастных к нему лиц.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Пробизнесбанка 12 августа минувшего года. По данным ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате банк полностью утратил собственные средства.Часть активов и обязательств Пробизнесбанка перешла к Бинбанку.

По величине активов Пробизнесбанк занимал 51 место в банковской системе России. По состоянию на 1 июля 2015 года его активы составляли 139,1 миллиарда рублей, собственные средства – 11,2 миллиарда рублей.

