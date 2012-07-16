Фигуранту дела об убийстве Политковской предъявлено обвинение

Дмитрий Павлюченков. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшему сотруднику ГУВД по Москве Дмитрию Павлюченкову, проходящему по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное группой лиц и по найму», «Незаконный оборот оружия».

В настоящее время каждому из участников группы предъявлено обвинение в совершении убийства Политковской в зависимости от их роли в участии в этом преступлении.

«Следствием планируется выделение уголовного дела в отношении Павлюченкова в отдельное производство с дальнейшим направлением его в суд для рассмотрения по существу в особом порядке, в связи с тем, что ранее с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», - сообщает Следственный комитет России.

Напомним, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, известная своими громкими журналистскими расследованиями, была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Версию убийства журналистки из-за ее профессиональной деятельности следствие рассматривает в качестве основной.

К уголовной ответственности в данный момент привлекаются шесть человек: Лом-Али Гайтукаев, предполагаемый организатор преступления, бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков, экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых, один из которых, Рустам, по версии следствия, является исполнителем убийства.