В Подмосковье проводится проверка по факту падения воздушного шара

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Московской области проводится доследственная проверка по факту падения воздушного шара в Дмитровском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, в субботу около 19 часов воздушный шар, в корзине которого находились трое молодых людей, потерял управление и упал у деревни Ревякино.

"Возможно, это произошло из-за того, что он зацепился за вышку связи. Все три пассажира шара с различными телесными повреждениями госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, инструктор и два пассажира шара находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в Центральную районную больницу города Дмитров.