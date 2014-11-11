Экс-главе Химок предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему мэру Химок предъявили обвинение в превышении полномочий

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему мэру подмосковных Химок, сообщает пресс-служба СКР.

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. В то же время в пресс-службе отмечают, что обвинение не связано с нарушениями при строительстве автодороги "Москва-Санкт-Петербург".

По данным следствия, речь идет о госконтракте в 2008 году на перенос газопровода на территории Химкинского лесопарка. Шахов знал, что не сможет выполнить условия контракта, однако заключил его с коммерческой организацией и перевел более чем 21 миллион рублей в качестве аванса за работу.

Сейчас продолжается расследование по этому уголовному делу. В то же время следователи уже взяли с Шахова подписку о невыезде.

Ранее M24.ru сообщало, что мэр Химок попросил об отставке. Олег Шахов написал заявление после того, как Следственный комитет России предъявил ему обвинение в превышении полномочий. Однако своей вины подозреваемый так и не признал.

Отметим, что Шахов был избран главой Химок в октябре 2012 года. До этого, в 2005-2009 годах, он был генеральным директором ФГУ "Дороги России".