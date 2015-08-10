Подозреваемую в краже собаки-поводыря задержали в Москве

Задержана подозреваемая в краже собаки-поводыря у слепой девушки

Сотрудники Следственного комитета по столице задержали предполагаемую похитительницу собаки-поводыря у слепой певицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В настоящее время задержана женщина, по предварительным данным, похитившая собаку. С ней проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств случившегося. Расследование по уголовному делу продолжается", – отмечается в сообщении.

Напомним, собаку-поводыря по кличке Диана нашли несколько дней назад в приюте для бездомных животных в Ступине. Сейчас она уже возвращена своей законной хозяйке.

Похищенную собаку-поводыря вернули хозяйке

Комментируя этот резонансный случай, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщал, что имя похитительницы установлено, и ее задержание – вопрос времени. При этом, по его словам, привлекать к ответственности ее будут сотрудники полиции, потому что это их компетенция.

Уголовное дело, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Маркин также подчеркнул, что следователям пришлось отследить большое количество видеозаписей с камер наблюдения и проследить практически весь путь похитительницы собаки.

Напомним, собаку-поводыря украли у девушки в конце июля около магазина "Папа Карло" у метро "Профсоюзная". Сначала девушка решила, что собака просто отбежала, но лабрадор не возвращался.

Позже выяснилось, что предполагаемую похитительницу видели в метро с собакой. У метро нашли выброшенный ошейник с номером телефона владелицы.