СК выясняет обстоятельства самоубийства подростка на востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На востоке Москвы 15-летний подросток совершил самоубийство, спрыгнув с балкона многоэтажного дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, трагедия могла произойти в период с 19 часов 29 ноября до 10 часов 30 ноября текущего года. Находясь на общем подъездном балконе, расположенного на неустановленном этаже одного из домов по улице Каскадная подросток совершил самоубийство, прыгнув вниз.

В результате падения со значительной высоты на поверхность козырька подъезда он получил травмы не совместимые с жизнью.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данного преступления, а также задержанию лиц, причастных к его совершению.



Напомним, в середине октября в Рузском районе Подмосковья Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения подростка до самоубийства, после того, как 17-летний парень выстрелил себе в голову.

Тело молодого человека с охотничьим ружьем в руках найдено на обочине проселочной дороги около деревни Ивойлово. По версии следствия, инцидент произошел 13 ноября. Подросток похитил из сейфа своего дяди карабин и патроны, вышел на участок открытой местности и прострелил себе голову.