СК проверит обстоятельства падения ребенка с пятого этажа жилого дома

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет начал проверку обстоятельств падения шестилетнего мальчика с пятого этажа жилого дома, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне днем ребенок вышел на балкон квартиры и облокотился на москитную сетку, установленную в проеме окна. Сетка не выдержала веса мальчика, и ребенок выпал наружу. Родителям об инциденте сообщили очевидцы, после чего они незамедлительно вызвали "скорую".

Ребенку оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее m24.ru сообщало, что в марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на западе столицы.

По данным следствия, вблизи одного из домов на Рублевском шоссе родители обнаружили тело своего сына. Мальчик скончался от многочисленных травм, полученных при падении с высоты.