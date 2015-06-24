Депутату Илье Пономареву предъявлено обвинение по делу о растрате

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Депутату Госдумы Илье Пономареву предъявлено обвинение по делу о растрате средств инновационного фонда "Сколково", сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Вынесено постановление о привлечении депутата Госдумы Ильи Пономарева в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Пособничество в растрате", – сказал официальный представитель СК России Владимир Маркин.

В случае отказа Пономарева явиться к следователю СКР инициирует его розыск, при необходимости и международный. В настоящее время Пономарев находится за пределами России.

По версии следствия, в 2010 году фонд "Сколково" заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ за 750 тысяч долларов.

По договору подозреваемый должен был провести работы в несколько этапов с составлением отчетов и получением рецензий. Позднее вице-президент "Сколково" Алексей Бельтюков подписал с Пономаревым соглашение, которое снижало стоимость договора до 450 тысяч долларов и отменяло систему поэтапных отчетов.

"Чтобы легализовать оплату 450 тысяч долларов, Бельтюков изготовил два отчета, которые не представляли научной ценности, и приобщил их к документам о расходовании денежных средств", – подчеркнули в СКР.

Оставшиеся 300 тысяч Пономареву заплатили якобы за курс лекций и семинаров, который представлял собой короткие выступления.

Таким образом, следствие считает, что Пономарев помог Бельтюкову в растрате 22 миллионов рублей, принадлежащих фонду. Ранее СК завел дело на вице-президента фонда "Сколково" по статье "Растрата в особо крупном размере".

В апреле 2015 года Госдума лишила Илью Пономарева депутатской неприкосновенности. За такое решение проголосовали 438 депутатов, один высказался против, еще один воздержался. Запрос о лишении Пономарева неприкосновенности поступил в Госдуму 25 марта, его одобрил Комитет по регламенту.