Лекция о бизнесе и счастье пройдет в школе управления Сколково

Фото: www.skolkovo.ru

В четверг, 20 марта, в кампусе Московской школы управления Сколково состоится мероприятие "Эффективные бизнес-модели: счастье как супермотив". Перед аудиторией выступит успешный бизнесмен, филантроп, советник президента, председателя Правления ОАО "Сбербанк России" Рубен Варданян. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Встреча с Рубеном Варданяном приурочена к Международному дню счастья. Который отмечают 20 марта.

"Рубен расскажет, какую роль играет ментор в достижении успеха, как ему помогли стать успешным бизнесменом и филантропом и зачем он строит школы для взрослых и детей", - отметили организаторы.

Посетители мероприятия смогут не только узнать секрет предпринимательского успеха Рубена Варданяна, но и задать бизнесмену вопросы.

Трансляция завершена. Видеозапись лекции будет выложена на нашем сайте 21 марта.