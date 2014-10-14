Про психологию: Клаудио Наранхо расскажет о важности саморазвития

Клаудио Наранхо. Фото: skolkovo.ru

16 октября всемирно известный психолог Клаудио Наранхо прочтет лекцию "Саморазвитие как тренд будущего". Мероприятие состоится в рамках проекта Speakers Night в Кампусе Московской школы управления "Сколково". M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

Клаудио Наранхо является автором ряда фундаментальных трудов по гештальт-терапии, специалистом по раскрытию человеческого потенциала и гармоничному развитию личности, а также одним из кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014.

Он расскажет о необходимости самопознания и о том, почему в современном мире, где главенствует репрессивная мотивация над сотрудничеством и солидарностью, разум над интуицией и над нашей инстинктивной мудростью, без развития не интеллектуальных способностей нас ждет однобокий прогресс.

Когда : 16 октября в 19.30

: 16 октября в 19.30 Кто : психолог Клаудио Наранхо

: психолог Клаудио Наранхо О чем : о необходимости самопознания

: о необходимости самопознания Кому смотреть : интересующимся психологией и саморазвитием



Психолог Клаудио Наранхо рассказал о важности саморазвития

Напомним, гостями лектория Speakers Night становятся российские и зарубежные деятели науки, бизнеса, политики, спорта и искусства. Так, с лекциями уже выступили Анатолий Чубайс и один из первых сотрудников компании Apple Гай Каваски, режиссер Павел Лунгин и бизнесмен Рубен Варданян.