Строительство первой очереди медкластера в Сколково завершится в 2018 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Строительство первой очереди международного медицинского кластера в Сколково планируется завершить в 2018 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В ближайшее время начнутся строительные работы. На территории медицинского кластера будут работать около 15 клиник общей площадью порядка 450 тысяч квадратных метров. Они смогут обслуживать до 380 тысяч пациентов в год, передает Стройкомплекс.

В июне прошлого года Госдума приняла закон о создании международного медкластера в "Сколково". Под него планируется выделить около 490 тысяч квадратных метров. В рамках создания кластера будет построен флагманский клинико-диагностический центр, образовательно-медицинский центр, инфраструктурные объекты, онкологический центр, помещения для офисов исследовательских компаний.

В рамках Адресно-инвестиционной программы (АИП) власти Москвы выделили на создание медицинского кластера субсидию в 100 миллионов рублей.

Медкластер "Сколково" позволит привлечь не только иностранные инвестиции, но и самые современные медицинские технологии. На территории медкластера могут работать иностранные врачи.