Трамп рассказал Си Цзиньпину об ударе по Сирии во время десерта

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп предупредил председателя КНР Си Цзиньпина об ударе по Сирии во время десерта, передает телеканал Fox Business.

По словам Трампа, они закончили ужин и приступили к десерту. Тогда президент США получил сообщение от генералов и рассказал о том, что США запустили 59 ракет по Сирии.

Председатель КНР замолчал на десять секунд. Затем он попросил повторить и ответил, что "это хорошо" в случае, если кто-то использовал химическое оружие против детей.

В интервью Трамп назвал удар по Сирии "удивительным и гениальным". Ему казалось невероятным то, что ракеты, выпущенные с расстояния в несколько сотен километров, попали в цель.