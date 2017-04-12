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12 апреля 2017, 21:32

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Трамп рассказал Си Цзиньпину об ударе по Сирии во время десерта

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп предупредил председателя КНР Си Цзиньпина об ударе по Сирии во время десерта, передает телеканал Fox Business.

По словам Трампа, они закончили ужин и приступили к десерту. Тогда президент США получил сообщение от генералов и рассказал о том, что США запустили 59 ракет по Сирии.

Председатель КНР замолчал на десять секунд. Затем он попросил повторить и ответил, что "это хорошо" в случае, если кто-то использовал химическое оружие против детей.

В интервью Трамп назвал удар по Сирии "удивительным и гениальным". Ему казалось невероятным то, что ракеты, выпущенные с расстояния в несколько сотен километров, попали в цель.

7 апреля 2017 года США выпустили 59 ракет по сирийскому аэродрому "Шайрат". Атака стала ответом на якобы проведенную химическую атаку мирных граждан в провинции Идлиб.

Кремль квалифицировал действия американской стороны как акт агрессии. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это нарушением международного права.

Президент России Владимир Путин предупредил о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии. "Cобираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", – заявил он.

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