"Аэрофлот" отменил рейсы в Нью-Йорк из-за урагана

Из-за урагана "Сэнди" в Нью-Йорке закрылись аэропорты

Рейсы компании "Аэрофлот" Москва-Нью-Йорк, запланированные на 29 октября, отменены. Причиной отмены полетов стал ураган "Сэнди".

Отменены рейсы SU 100, SU 4040 и SU 102, сообщает РИА Новости. Рейсы Нью-Йорк-Москва ожидаются по расписанию. Рейсы в остальные города Соединенных Штатов выполняются без изменений.

Аэропорт самого большого из американских городов закрыт в связи с приближающимся ураганом "Сэнди". Временно приостановлена работа общественного транспорта.

Синоптики ожидают, что ураган "Сэнди" достигнет побережья США в ночь на вторник по местному времени. Основной удар стихии придется выдержать штатам Нью-Йорк, Коннектикут и Пенсильвания.

Ураганы не являются редкостью для западного побережья США, хотя чаще всего возникают в Мексиканском заливе. В конце августа 2005 года город Нью-Орлеан в штате Луизиана был фактически стерт с лица земли ураганом "Катрина". В районе стихийного бедствия погибли 1836 жителей, экономический ущерб превысил 125 миллиардов долларов.

"Катрина" была признана самым разрушительным ураганом за всю историю США.