В Шереметьево построят тоннель между северным и южным секторами

Аэропорт Шереметьево собирается расширить зону регистрации

Международный аэропорт Шереметьево собирается расширить зону регистрации. А именно - построить 12-метровый тоннель с траволатором между северным и южным секторами. Проектировщики рассматривают вариант нижней, грузовой, и верхней, пассажирской, секции траволатора.

Пассажиры смогут регистрироваться на рейс в любом из терминалов, проходить предполетный досмотр и идти к месту вылета самолета в терминал через подземный тоннель.

Напомним, в планах Шереметьево также строительство современного аэровокзала для внутренних воздушных линий на месте старого терминала В. Он будет вмещать до 10 миллионов пассажиров и обойдется в 370 миллионов долларов.

Кроме того, сотрудников Шереметьево оденет дизайнер Денис Симачев, который разработал новую форму, используя модные тенденции 1940-х - 1960-х годов. В воздушной гавани также в скором времени планируют открыть центр борьбы с аэрофобией, а курительные комнаты переоборудовать в детские игровые зоны.