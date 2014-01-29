Камеры в московских аэропортах будут "ловить" контрабандистов

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт "Шереметьево" начал тестировать новую биометрическую систему видеонаблюдения, помогающую таможенникам выявлять контрабандистов. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе таможни аэропорта. Новые камеры будут введены в эксплуатацию к февралю 2014 года, отметили в пресс-службе. В других воздушных гаванях Московского транспортного узла готовы поставить аналогичные системы, если соответствующий указ поступит от Федеральной таможенной службы (ФТС). Депутаты Мосгордумы предлагают использовать биометрические камеры в зонах прилета для выявления всех пассажиров, находящихся в розыске.

Как пояснил представитель таможни "Шереметьево", биометрические камеры, установленные в "зеленом коридоре" в терминалах D, F и E, будут "узнавать" проходящих пассажиров, если те ранее привлекались за контрабанду. В этом случае их фото и данные о предыдущих нарушениях появятся на мониторе у специалиста таможни, он сможет допросить пассажира и даже провести досмотр его багажа. В комплект на рабочее место таможенника входят одна сканирующая рамка и две камеры. Всего в аэропорту сейчас установлено пять рамок и 10 камер. В будущем такой системой оснастят все терминалы "Шереметьево".

"Если нарушителя остановят и выяснится, что он везет наркотики и оружие, то на место задержания будет сразу же вызван дознаватель. А если это контрабанда товаров, то сотрудники таможни составят протокол об административном правонарушении и отправят конфискованные вещи на экспертизу", - рассказали в пресс-службе. Штраф контрабандисту будет выписан в зависимости от стоимости товаров.

Как пояснил M24.ru директор по продукту компании Smilart (разработчик программного обеспечения для "Шереметьево") Евгений Богорад, новая система использует собственную базу таможни аэропорта, которая создается на основании задержаний. "Камеры фотографируют всех пассажиров, проходящих через рамку в "зеленом коридоре", и, если кого-то из них ловят таможенники, фото задержанного сразу же сохраняются в базе", - рассказал Борогад.

Камеры работают по "некооперативному" сценарию - то есть пассажиры не заинтересованы в том, чтобы камера различила их лицо. Таким образом, для того, чтобы распознавание функционировало эффективно, в базе требуется хранить порядка 6-10 фотографий злоумышленника. При этом скрыть лицо от камеры все-таки можно солнечными очками с затемнением более 30%. Следить за тем, чтобы лица пассажиров были открыты, должны сами сотрудники таможни. "Зато у камер есть преимущество перед человеком в способности различать лица пассажиров других рас. Для большинства россиян "неевропейцы" внешне могут выглядеть очень похоже, а камеры их легко различают",− заявил Богорад. Если аналогичные системы захотят установить другие аэропорты, то она обойдется в десятки миллионов рублей.

Всего в аэропорту "Шереметьево" за 2013 год было задержано 6,1 тыс. "челноков" и заведено 77 уголовных дел по контрабанде наркотиков. Согласно таможенным правилам, пересекая границу в аэропорту, физические лица могут ввозить без налогов и пошлин товары стоимостью не более 10 тысяч евро и общий вес которых не превышает 50 килограммов. Также без декларирования можно провозить наличные на сумму не более $10 тысяч.

Как пояснил M24.ru источник в таможне аэропорта "Внуково", на данный момент биометрическая система видеонаблюдения в "зеленом коридоре" этой воздушной гавани пока не установлена. "Если ее тестирование в "Шереметьево" покажет эффективность, мы будем ждать указа от Федеральной таможенной службы для ее установки", - пояснил собеседник.

В таможенной службе аэропорта "Домодедово" отметили, что пока не используют камеры, распознающие лица на таможенном контроле, и не планируют этого делать. В пресс-службе таможни отметили при этом, что аэропорт старается упростить таможенный контроль для законопослушных пассажиров. "Мы создали таможенный портал, который содержит полезную информацию о правилах провоза багажа, а также позволяет заполнить декларацию в электронном виде", - сказали в "Домодедово".

Представитель таможни также отметил, что основной поток нарушений в части оборота наркотиков приходится в авиаперевозках на осенне-зимний период. За 2013 год таможня аэропорта произвела 28 задержаний контрабандистов. Основные методы провоза – это глотание и чемоданы с двойным дном.



По мнению председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Госдумы Павла Крашенинникова, биометрические камеры в аэропортах прежде всего стоит "заточить" под поиск наркотиков и оружия. "Это вопрос, который касается нашей безопасности, перекрыть канал авиаперевозок очень важно. Аналогичные системы могли бы пригодиться также для автомобильных и железнодорожных перевозок", - отметил Крашенинников.

Зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Гончаров полагает, что контрабандисты - это не главная московская проблема, однако созданные в аэропорту системы смогут принести пользу. "Эти камеры нужно подключить еще и к общегородской розыскной базе, тогда при пересечении границы задерживать можно будет не только контрабандистов, но и других лиц, находящихся в розыске", - пояснил депутат.

Напомним, что в 2011 году была отменена ст. 188 УК РФ "контрабанда". Вместо нее появились ст. 226.1 "провоз ядовитых и радиоактивных веществ, а также оружия" и 229.1 "контрабанда наркотиков". За их нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом 1 млн рублей или лишение свободы до одного года и штраф в размере дохода осужденного за пять лет. Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях РФ есть ст. 16.2 "недекларирование товаров", которая предусматривает конфискацию товара и штраф на сумму, доходящую до его двукратной стоимости.

Дарья Миронова