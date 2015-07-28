Молния попала в два самолета в аэропорту Шереметьево

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Два пассажирских самолета были задеты разрядом молнии при взлете и посадке в "Шереметьево" в понедельник 27 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, разряд молнии оставил следы на фюзеляже Boeing-737, вылетавшего из "Шереметьево" в Новый Уренгой утром около 10.00. Экипаж самолета доложил о подозрении на попадание молнии во время набора высоты, однако команда приняла решение продолжать полет. Повреждение в хвостовой части фюзеляжа обнаружилось по прибытии самолета.

Еще один разряд попал в самолет с Кипра, заходивший на посадку в 23.00. "После посадки на осмотре были обнаружены следы оплавления в районе одной из дверей", – рассказал источник.

Никто из пассажиров и членов экипажей в результате инцидентов не пострадал. Самолеты временно отстранены от выполнения рейсов, проводится оценка их состояния.

В аэропорту "Шереметьево" m24.ru заявили, что непосредственно на территории воздушной гавани, инцидентов вчера зафиксировано не было.

Аналогичный случай произошел в конце мая в аэропорту "Домодедово". Вечером после грозы техники обнаружили при осмотре самолета А-320, прилетевшего из Ферганы, следы от попадания молнии.

Похожий урон был нанесен левому борту самолета Boeing-737 из Санкт-Петербурга. В результате попадания электрического разряда, у воздушного судна повредился руль высоты.