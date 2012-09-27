Таможенники задержали нелегальную партию смартфонов iPhone 5

Таможенники аэропорта Шереметьево изъяли крупную партию "серых" Iphone 5, которые пытался ввезти в страну пассажир из Германии. Нелегальный груз отправлен на экспертизу, его владелец задержан. Ведется расследование

Сотрудники Федеральной таможенной службы, работающие в аэропорту "Шереметьево", задержали партию iPhone 5, провезенную нелегально, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина, прибывший рейсом Франкфурт-Москва, пытался пройти по "зеленому" коридору для пассажиров, у которых отсутствуют подлежащие декларации вещи. В ходе досмотра его багажа таможенники обнаружили 30 смартфонов iPhone 5.

Гаджеты отправлены на товароведческую экспертизу для определения рыночной стоимости в России и Германии.

Федеральная таможенная служба предупреждает: товары, ввозимые на территорию России для личного пользования, при превышении их стоимости в 10 тысяч евро и(или) превышения весовой нормы в 50 килограмм подлежат декларированию – 30% от их таможенной стоимости, но не меньше 4 евро за 1 килограмм. Товары, ввозимые в страну для продажи, подлежат декларированию в установленном порядке.