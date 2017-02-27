Самолет Москва – Пхукет более 15 часов не может вылететь из Шереметьева

Пассажиры самолета Москва – Пхукет уже более 15 часов не могут вылететь из аэропорта Шереметьево, передает телеканал "Москва 24".

Самолет должен был вылететь 27 февраля в 1:35. Однако рейс постоянно откладывали, объясняя это неисправностью воздушного судна.

По словам специалиста по связям с общественностью авиакомпании "Royal Flight", выполняющей рейс, Максима Курашвили, задержка произошла по технической причине.

Он подчеркнул, что пассажиров с раннего утра начали размещать в близлежащие отели со свободными местами. Однако проблема была в том, что определенная группа туристов отказалась покидать стерильную зону, уезжать из аэропорта и изъявила желание остаться в терминале и ожидать вылета.

"Спустя некоторое время с ними была проведена работа представителем авиакомпании, и все-таки их удалось убедить покинуть здание аэровокзала и разместиться в отеле для комфортного ожидания рейса", – подчеркнул он.