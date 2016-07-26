Мобильные кассиры "Аэроэкспресса" заработали в Шереметьеве

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

С 26 июля пассажиры смогут приобрести билеты на "Аэроэкспресс" у мобильных кассиров в терминал D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба перевозчика.

Мобильные кассиры работают в зоне выдачи багажа международного терминала и терминала внутренних рейсов.

Помимо билетов стандартного и бизнес-класса, у пассажиров есть возможность купить билеты по тарифу "Групповой", по которому стоимость билета для трех человек составляет 990 рублей.

Как отметили в компании, сейчас через мобильных кассиров реализуется в среднем около 4–5 процентов билетов на "Аэроэкспресс".