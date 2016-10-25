Терминал B аэропорта Шереметьево сможет принять 20 млн пассажиров в год

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Строящийся терминал B аэропорта Шереметьево сможет принять 20 миллионов пассажиров в год. Терминал строится в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаила Василенко.

Воздушная гавань будет обслуживать внутренние рейсы. Объект планируют достроить к декабрю 2017 года.

Инвестиции в проект составят около 305 миллионов долларов. На территории нового терминала разместят три бизнес-зала на 250-300 мест каждый и VIP-зал площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

В самом терминале, а также межтерминальном переходе будет работать единая бесплатная Wi-Fi сеть.

Кроме того, его оснастят системой iBeacon для online-навигации пассажиров по всему аэропорту через мобильное приложение "Шереметьево". В терминале организуют безбарьерную среду при помощи тактильной навигации, дублирования общедоступной информации шрифтом Брайля, пандусов и подъемных платформ.