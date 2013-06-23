Экс-агент спецслужб США Эдвард Сноуден прилетел в "Шереметьево"

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который обвиняется в шпионаже и краже госсобственности США, прилетел из Гонконга в Москву, сообщает телеканал "Москва 24".

Рейс SU213 Гонконг-Москва приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" в 17.15. По некоторым данным, на борту вместе со Сноуденом находятся юристы Wikileaks. Известно, что российской визы у Сноудена нет. По данным МИД России, он может следовать через российскую столицу транзитом. Также есть информация, что он может лететь на Кубу, в Исландию или Эквадор.

Ранее Сноуден заявлял, что будет просить предоставить ему политическое убежище, так как в случае возвращения в Америку, ему грозит большой тюремный срок. В правительстве России заявили, что рассмотрят прошение разведчика, если такое поступит.

Напомним, Сноуден недавно обнародовал данные о существовании двух секретных программ Агентства национальной безопасности США. Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что разведка имела доступ к личным данным пользователей интернета, а также могла прослушивать их разговоры и просматривать переписку. В ответ спецслужбы США частично рассекретили программы слежения и заявили, что они реализуются законно.