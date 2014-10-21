Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2014, 20:36

Транспорт

В Шереметьеве задержали нецензурно выражавшегося пассажира

Фото: ТАСС/ Михаил Почуев

Полицейские задержали в аэропорту "Шереметьево" дебошира, который грубо ругался во время полета из Рима в Москву, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

В дежурную часть отдела полиции терминала "Д" поступило сообщение о том, что на борту самолета "Рим-Москва" находится неадекватный мужчина, который выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров.

После приземлении судна полицейские доставили 34-летнего дебошира в дежурную часть. Там был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По ней предусмотрен штраф в тысячу рублей или арест до 15 суток.

Ссылки по теме


Напомним, в августе самолет авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс "Дубай-Москва", вынужденно приземлился в аэропорту Еревана из-за пьяного дебошира, который грубо выражался и приставал к пассажирам

А до этого еще один хулиган с рейса "Москва-Гоа" получил год колонии за избиение полицейского, который пытался пресечь дебош. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Сайты по теме


Сюжет: Дебоширы в самолетах
Шереметьево авиадебоширы брань задержание чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика