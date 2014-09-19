Форма поиска по сайту

19 сентября 2014, 14:49

Транспорт

При реконструкции Шереметьева похитили 9 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Обнаружено хищение 9 миллионов рублей при реконструкции аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В 2013 году в аэропорту устанавливали радиомаяк. Контракт был заключен между ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" и корпорацией "Трансстрой". Подрядчику перечислили деньги за исполнение работ, но проверок не проводилось и отчетов не предоставлялось.

Как уточняют в пресс-службе, "оснований для перечисления денежных средств не имелось, а объем работ на момент подписания документов не был выполнен".

Отметим, что подмосковные власти намерены улучшить транспортную инфраструктуру Шереметьево до 2018 года, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу. В первую очередь планируется начать реконструкцию Старошереметьевского шоссе и и ввести в эксплуатацию дорогу "Обход города Химки".

Так, реконструкция трехкилометрового участка Старошереметьевского шоссе может начаться уже в 2014 году после определения источников финансирования. Стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей, сообщил начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич.

После реконструкции количество полос движения на трассе увеличится с двух до четырех. Шоссе будет оборудовано выделенной полосой для шаттлов и общественного транспорта, а также наземными пешеходными переходами. Чтобы дорога не стала транзитом для большегрузного транспорта, предлагаем запретить въезд грузовиков днем по этому участку.

Также будет введено круговое движение на пересечение Шереметьевского шоссе с улицами Ленина и Авиационной. По подсчетам, это позволит снизить пробку в сторону Лобни в среднем на полчаса.

Между тем разгрузить шоссе планируется в основном за счет открытия дороги "Обход города Химки", запланированного на конец 2014 года. "Новая трасса заберет большое число трафика с Ленинградского шоссе. И, кроме того, значительно облегчит доступ как в аэропорт Шереметьево, так и в соседние города", - отметил директор по связям со СМИ строительной организации Сергей Ильинский.

Ожидается, что по новой дороге можно будет доехать от МКАД до Шереметьево за 7-10 минут.

Кроме того, до 2018 года планируется пустить дополнительную линию до шереметьевского терминала В, который сейчас находится в стадии строительства. Дополнительные экспрессы будут ходить от Белорусского вокзала. "Мы считаем проект очень важным, поскольку этим видом транспорта пользуются до 30 процентов пассажиров. Мы обязательно будем поддерживать это начинание", - заявил губернатор Московской области.

