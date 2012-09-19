Форма поиска по сайту

19 сентября 2012, 14:57

Транспорт

В Шереметьево задержан индиец с драгоценностями в чае

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники таможенного контроля аэропорта Шереметьево задержали прибывшего в Москву гражданина Индии, в багаже которого обнаружили чай с драгоценными камнями, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Мужчина, прилетевший рейсом из Дели, проходил по "зеленому коридору", когда при досмотре его багажа и ручной клади правоохранители нашли десять подозрительных коробок чая. Рентгеновский аппарат показал наличие в пакетах инородных предметов.

После вскрытия внутри нашли обработанные рубины, изумруды, сапфиры и другие драгоценные камни общим количеством более 7,7 тысяч.

Находка направлена на экспертизу. Инцидент расследуется правоохранителями.

