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Происшествия

15 августа 2012, 18:05

Москвич не стал декларировать багаж на 10 миллионов рублей

Шереметьево Следственный комитет криминал таможня

ИТАР-ТАСС

Москвич пытался провезти через "зеленый коридор" дорогостоящий груз из США.

Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

17 мая москвич прибыл из Нью-Йорка в аэропорт Шереметьево и проследовал в "зеленый коридор", который предназначен для пассажиров, не имеющих при себе товаров, подлежащих декларированию.

Во время досмотра у мужчины было изъято 11 дорогостоящих наручных часов известных торговых марок, несколько ювелирных изделий, а также почти 8 тысяч микросхем в заводской упаковке.

Стоимость привезенных товаров превысила 10 миллионов рублей, а значит, житель столицы не уплатил таможенные сборы на сумму более 3,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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