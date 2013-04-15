"Аэроэкспресс" отменяет несколько вечерних рейсов в Шереметьево

Из-за ремонта на Московской железной дороге отменяются несколько рейсов "Аэроэкспресса" в Шереметьево и обратно. В период с 15 по 20 апреля, с 22 по 27 апреля и 29 апреля поезда отправлением с Белорусского вокзала до аэропорта не будут отправляться в 22.30, 23.30 и в 0.30.

Кроме того, отменяются рейсы из Шереметьево до Белорусского вокзала в 22.00, 23.00 и 0.00, сообщает пресс-служба компании. Все остальные поезда будут следовать по ежедневному расписанию.

При этом Шереметьево рекомендует пассажирам пользоваться услугами "Аэроэкспресса" в связи с затруднениями дорожного движения. Они возникают из-за ремонтных работ на Ленинградском и Международном шоссе. Напомним, "Аэроэкспрессы" в Шереметьево отправляются каждые полчаса. Время в пути - 35 минут.