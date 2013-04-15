Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля 2013, 09:19

Транспорт

"Аэроэкспресс" отменяет несколько вечерних рейсов в Шереметьево

Из-за ремонта на Московской железной дороге отменяются несколько рейсов "Аэроэкспресса" в Шереметьево и обратно. В период с 15 по 20 апреля, с 22 по 27 апреля и 29 апреля поезда отправлением с Белорусского вокзала до аэропорта не будут отправляться в 22.30, 23.30 и в 0.30.

Кроме того, отменяются рейсы из Шереметьево до Белорусского вокзала в 22.00, 23.00 и 0.00, сообщает пресс-служба компании. Все остальные поезда будут следовать по ежедневному расписанию.

При этом Шереметьево рекомендует пассажирам пользоваться услугами "Аэроэкспресса" в связи с затруднениями дорожного движения. Они возникают из-за ремонтных работ на Ленинградском и Международном шоссе. Напомним, "Аэроэкспрессы" в Шереметьево отправляются каждые полчаса. Время в пути - 35 минут.

Сайты по теме


Шереметьево график движения аэроэкспрессы ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика