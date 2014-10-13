В Шереметьево открылся бизнес-зал для пассажиров международных линий

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В столичном аэропорту Шереметьево открылся новый бизнес-зал "Звездный". Он предназначен для пассажиров международных линий, сообщает пресс-служба авиаузла.

Зал располагается в терминале F, на 3 этаже напротив выходов 51 и 52. "Звездный" работает в круглосуточном режим, а его площадь составляет 540 квадратных километров.

В зале расположен шведский стол, бар, есть доступ есть доступ к Wi-Fi, ТВ, а также детская комната, душевая. Посетить бизнес-зал могут пассажиры первого и бизнес-класса, а также владельцы карт Priority Pass. Также воспользоваться залом может любой желающий, заплативший 2,5 тысячи рублей.

С полным списком бизнес-залов, работающих в аэропорту, можно ознакомиться здесь.

Отметим, что подмосковные власти намерены улучшить транспортную инфраструктуру Шереметьево до 2018 года, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу. В первую очередь планируется начать реконструкцию Старошереметьевского шоссе и и ввести в эксплуатацию дорогу "Обход города Химки".

Так, реконструкция трехкилометрового участка Старошереметьевского шоссе может начаться уже в 2014 году после определения источников финансирования. Стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей, сообщил начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Ляшкевич.

Международный аэропорт Шереметьево

После реконструкции количество полос движения на трассе увеличится с двух до четырех. Шоссе будет оборудовано выделенной полосой для шаттлов и общественного транспорта, а также наземными пешеходными переходами. Чтобы дорога не стала транзитом для большегрузного транспорта, предлагаем запретить въезд грузовиков днем по этому участку.

Кроме того, до 2018 года планируется пустить дополнительную линию до шереметьевского терминала В, который сейчас находится в стадии строительства. Дополнительные экспрессы будут ходить от Белорусского вокзала. "Мы считаем проект очень важным, поскольку этим видом транспорта пользуются до 30 процентов пассажиров. Мы обязательно будем поддерживать это начинание", - заявил губернатор Московской области.