Летевший в Амстердам самолет вынужденно сел в Шереметьеве из-за неполадок

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Airbus китайской авиакомпании вынужденно сел в Шереметьеве из-за технических проблем, сообщает "Интерфакс".

Самолет направлялся из Гуанчжоу в Амстердам, но в полете у него возникли проблемы с двигателем и командир экипажа принял решение о вынужденной посадке.

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту около 6.00, на борту находились около 180 человек.

Днем ранее в Домодедове приземлился самолет авиакомпании "Россия" с отказавшим двигателем. Борт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Москву, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Около недели назад также в Домодедове сел Boeing с отказавшим двигателем. На борту Boeing 747–400 авиакомпании "Трансаэро" маршрута Анталия – Москва находились 519 пассажиров, сведений о пострадавших нет.

В полете произошло самопроизвольное выключение одного из двигателей, и в соответствии с правилами полетов экипаж принял решение продолжать полет до Домодедово, поскольку Boeing позволяет безопасно выполнять полет на трех двигателях.

В конце июля похожее ЧП произошло во Внукове. На борту самолета, следовавшего рейсом Самара-Москва, находились 63 пассажира. Там сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипаж выполнил действия согласно руководству, снижение и заход на посадку прошли в штатном режиме.

18 июля же июля самолет авиакомпании "Газпромавиа", следовавший рейсом Москва-Ямбург, совершил аварийную посадку во Внукове по причине отказа второго двигателя. В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.