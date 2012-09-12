"Аэрофлот" задержал 18 рейсов из-за сбоя в "Шереметьево"

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" задержал 18 рейсов из-за сбоя в работе системы регистрации пассажиров московского международного аэропорта "Шереметьево".

"По состоянию на 11:00 по московскому времени в связи с перебоями в энергоснабжении в Международном аэропорту "Шереметьево" было задержано 18 рейсов "Аэрофлота" в терминале "D". В настоящее время часть рейсов переводится в терминал "Е", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным на 12.44 электроснабжение аэропорта полностью восстановлено.

"Энергообеспечение авиаузла по нормальной схеме было восстановлено. Все работает в штатном режиме", - сообщил агентству представитель ОАО "МОЭСК" .

Напомним, скачок напряжения в среду около 9.00 вызвал сбой в работе системы регистрации пассажиров "Шереметьево". Сбой произошел на подстанции, обеспечивающей электричеством терминалы "D" и "E". Были включены резервные источники электроснабжения. По данным очевидцев, в терминале "E" не работала часть магазинов duty-free и кафе, ряд рейсов был задержан на час или чуть больше.

В настоящее время компания "МОЭСК" выясняет причины нарушения энергоснабжения.

Это уже второй за сутки сбой в работе аэропорта. Во вторник вечером в "Шереметьево" произошел сбой в системе регистрации пассажиров, что вызвало задержки рейсов.