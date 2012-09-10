Российских паралимпийцев встретили в "Шереметьево"

В аэропорту Шереметьево торжественно встретили наших параолимпийцев. Сборная России прекрасно выступила на Параолимпийских играх, заняв второе общекомандное место. Не сумели россияне опередить только китайскую команду, на счету которой 95 золотых медалей

Российские спортсмены вернулись с летних Паралимпийских игр, которые завершились в Лондоне. Чартерный рейс сборной приземлился в аэропорту "Шереметьево" вечером 10 сентября, сообщает РИА Новости.

По итогам лондонской Паралимпиады Россия заняла второе место в общем медальном зачете, уступив только Китаю и обойдя по количеству золота Великобританию.

Россияне завоевали 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых наград - в общей сложности 102 медали.

С блестящим выступлением спортсменов поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. А на 11 сентября запланирована встреча призеров Паралимпиады с президентом Владимиром Путиным.