Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аэропорт Шереметьево запустил мобильное приложение для пользователей смартфонов и планшетов на операционных системах iOS и Android, сообщает пресс-служба аэропорта.

Мобильное приложение поддерживает систему внутренней навигации, позволяющую определить свое местонахождение в пределах аэровокзального комплекса и проложить оптимальный маршрут до пункта назначения в аэропорту. Данная функция работает с помощью установленных маяков на базе технологии iBeacon, число которых постоянно увеличивается. Благодаря этой технологии межэтажный и межтерминальный маршрут строится с учетом инфраструктуры аэропорта.

В приложении доступна опция покупки билета на "Аэроэкспресс" и оформления заказа на такси. Также пользователь может сверить актуальное расписание общественного транспорта и действующий график движения бесплатного шаттла между Южным терминальным комплексом (терминалы D, E, F) и терминалом C. Мобильное приложение в режиме реального времени информирует пользователя об изменениях статуса рейса после добавления нужного рейса в персональный список.

Теперь со своего мобильного устройства можно оформить страховой полис выезжающих за рубеж, арендовать автомобиль в более чем 45 тысячах пунктах проката мира и в случае необходимости оставить заявку на поиск пропавшего багажа.

В ближайшее время в сервисе появится возможность покупать авиабилеты, бронировать отели по всему миру, а также получать информацию о текущих предложениях и акциях коммерческих партнеров аэропорта.

Каждый пользователь может оставить свой отзыв и свои пожелания по работе аэропорта и по функционированию сервиса, в частности, в разделе обратной связи. Добавим, что обильное приложение имеет версии на двух языках – русском и английском.

Скачать мобильное приложение можно в App Store и Play Маркет. Посмотреть презентационный ролик о новом сервисе можно на официальном канале аэропорта на YouTube.