В аэропорту Шереметьево начала работу система каршеринга

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Шереметьево начала работу каршеринговая система проката автомобилей, сообщает пресс-служба аэропорта. Начать или завершить поездку можно на многоуровневом паркинге терминала D.

Въезжая на парковку аэропорта, пользователь получает парковочный билет и оставляет его в машине. Перед выездом с парковки необходимо зайти в администрацию паркинга, предъявить документ на арендуемую машину и получить разовый билет на выезд.

Ранее m24.ru сообщало, что столичная система каршеринга пополнилась 200 новыми машинами оператора "Делимобиль". Таким образом, общий парк арендных авто вырос до 500. Кроме того, к системе каршеринга месяц назад присоединился оператор Car5.

"Москва в цифрах": Машина на час

Планируется, что к концу 2016 года для москвичей станут доступны 1500 машин Hyundai Solaris. А к апрелю пользователи уже получат возможность оставлять отзывы о поездках в арендных авто в мобильном приложении оператора городского каршеринга "Делимобиль".

Этой весной пользователи системы смогут совершать поездки на арендных машинах внутри Большого бетонного кольца (трасса А108). Оператор также рассматривает возможность оснастить авто навигаторами и точками доступа Wi-Fi.