До севера столицы из Некрасовки можно будет добраться за 25 минут

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Добраться на север города из района Некрасовка, расположенного на юго-востоке столицы, можно будет за 25 минут. Об этом официальному порталу мэра и правительства сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в ближайшее время начнется строительство участка Северо-Восточной хорды от бывшего Четвертого транспортного кольца до развязки МКАД – Вешняки – Люберцы. Этот отрезок дороги протянется на 12,2 километра.

В состав хорды войдет несколько эстакад. Одна из них примкнет к уже построенному участку хорды у шоссе Энтузиастов. Вторая эстакада позволит проехать на Кусковскую улицу. С хорды на Перовскую улицу построят эстакадный съезд.

"Москва в цифрах": Северо-Восточная хорда

Северо-Восточная хорда (другое название – "Северная рокада") соединит по периферии юго-восток и север Москвы. Согласно информации на сайте Стройкомплекса Москвы, ее начали строить, как продолжение единственного уже возведенного участка Четвертого транспортного кольца (ЧТК).

Хорда пройдет от платной дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Малого кольца МЖД до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.

Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Протяженность трассы составит 26,6 километра.