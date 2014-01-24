В парке "Северное Тушино" можно будет прокатиться на сноуборде

Фото: ИТАР-ТАСС

Станция для катания на вейкборде, летом появившаяся в музейно-выставочном комплексе "Северное Тушино", продолжит свою работу зимой. 26 января она заработает в новом формате - как первая в столице зимняя борд-станция с лебедкой.

Благодаря зимнему пакету, которым был недавно оборудован механизм вейкборд-станции, ее можно использовать и в мороз. Теперь любители зимних видов спорта смогут прокатиться на сноуборде с реверсивной лебедкой, не покидая пределов Москвы. Станция работает на базе лебедки для вейкбординга Sesitec System 2.0.

В честь открытия зимней борд-станции в акватории Химкинского водохранилища парка "Северное Тушино" выступят спортсмены, которые покажут фристайл и экстремальные трюки. Музыкальное сопровождение райдерам обеспечат диджеи. Начало программы - в 14.00.