Власти Северной Кореи запретили популярную марку шоколадного печенья

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Власти КНДР запретили класть печенье Choco Pie в ежедневные обеденные наборы сотрудников совместного с Южной Кореей промышленного комплекса Кэсон, сообщает The Washington Post.

В Пхеньяне посчитали, что сладости олицетворяют западный образ жизни. Решающую роль сыграл тот факт, что снэки стали ходовым товаром черного рынка страны. Рабочие, получавшие дефицитное шоколадное печенье в составе ежедневного пайка, стали продавать его желающим по спекулятивным ценам. Стоимость одного печенья доходила до 700 вон (0,7 доллара) при средней зарплате северокорейского рабочего в три тысячи вон (три доллара).

Ежемесячный теневой оборот лакомств составил 2,5 миллиона штук.

Заменить десерт решено шоколадом местного производства. Лапша быстрого приготовления и сосиски, также бывшие частью ежедневного рациона работников, под санкции не подпали.

Промышленный комплекс Кэсон был основан КНДР и Южной Кореей в 2005 году. В нем находятся представительства 120 южнокорейских компаний. Их деятельность обеспечивает работой многих граждан КНДР. Продажа производящейся в Кэсоне продукции является одним из основных источников пополнения валютного запаса Северной Кореи.