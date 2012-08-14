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Политика

14 августа 2012, 19:00

Шойгу просит Путина ввести новую госпошлину на землю

Сергей Шойгу земельные участки пошлины власть

ИТАР-ТАСС

Губернатор Московской области Сергей Шойгу обратился в правительство РФ и лично к президенту Владимиру Путину с рядом законодательных инициатив, которые будут рассмотрены в Госдуме уже в осеннюю сессию, сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, предлагается внести изменение в Налоговый кодекс и установить госпошлину за перевод земель из одной категории в другую, при этом размер госпошлины должен определяться законом субъекта РФ с учетом особенностей конкретного региона.

По словам вице-губернатора Андрея Шарова, пошлина может составить до 30% от кадастровой стоимости участка.

Также в Подмосковье будут ужесточены санкции к собственникам земель сельхозназначения, в случае если земли не используются по прямому назначению. Речь идет об увеличении ставки земельного налога неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 10 раз - с 0,3% от кадастровой стоимости до 3% и, соответственно, увеличении штрафов за неиспользование земли сельхозназначения с 80-100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

В ходе реформы областной бюджет дополнительно получит около 4 миллиардов рублей налогов, и в Подмосковье будет создан серьезный ликвидный земельный банк. По данным Минсельхоза, в настоящее время в Подмосковье насчитывается около 700 тысяч гектаров заброшенных сельхозугодий.

Кроме того, по словам Шарова, Путин поддержал инициативу передачи федеральных земель в собственность Московской области, и в этой связи в Подмосковье приостановлены торги земельными участками, которые находятся у Министерства обороны РФ, Россельхозакадемии и других федеральных структур.

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