Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля 2017, 11:20

Политика

Минобороны проводит внезапную проверку боеготовности российских ВКС

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Министерство обороны по приказу Владимира Путина начало внезапную проверку боеготовности Воздушно-космических сил России, передает ТАСС.

Мероприятия начались в 9 утра по московскому времени. По словам министра обороны Сергея Шойгу, особое внимание уделили развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности боевой авиации к отражению агрессивного удара.

Шойгу также добавил, что во время проверки необходимо обеспечить строгое соблюдение правил безопасности, сохранности оружия и боеприпасов. При этом все мероприятия должны быть проведены без ущерба для государственной собственности и окружающей среды.

ЗРС С-400 "Триумф"

В начале января в Подмосковье на боевое дежурство заступили зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". Новые комплексы встали на защиту столицы и Центрального промышленного района.

Сайты по теме


Сергей Шойгу оборона

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика