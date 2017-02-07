Минобороны проводит внезапную проверку боеготовности российских ВКС

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Министерство обороны по приказу Владимира Путина начало внезапную проверку боеготовности Воздушно-космических сил России, передает ТАСС.

Мероприятия начались в 9 утра по московскому времени. По словам министра обороны Сергея Шойгу, особое внимание уделили развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности боевой авиации к отражению агрессивного удара.

Шойгу также добавил, что во время проверки необходимо обеспечить строгое соблюдение правил безопасности, сохранности оружия и боеприпасов. При этом все мероприятия должны быть проведены без ущерба для государственной собственности и окружающей среды.