Шойгу просит передать Бородинский музей Подмосковью

Фото с сайта музея-заповедника "Бородино"

С предложением о передаче музея глава Подмосковья выступил на рабочем совещании по вопросам охраны объектов культурного наследия региона, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Как считает губернатор, «областные власти смогут эффективнее координировать вопросы сложных правовых и имущественных взаимоотношений, беспокоящих общественность, и грамотно развивать легендарный музей».

Ранее Шойгу отметил, что для наведения порядка на территории потребуются большие силы и ресурсы. «Хотелось бы сделать это место любимым не только для любителей истории, но и для отдельных граждан», – сказал губернатор области.

В настоящее время Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник является федеральным государственным учреждением культуры, которое подчиняется непосредственно Министерству культуры.

Ранее стало известно о вступлении в силу приказа Минкультуры, определяющего границы заповедника.

Напомним, что в сентябре этого года состоятся торжества, посвященные 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Большая программа готовится и Бородинским музеем-заповедником.