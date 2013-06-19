Сергей Полонский хочет получить израильское гражданство

Бизнесмен Сергей Полонский решил получить гражданство Израиля, сейчас его адвокаты готовят соответствующие документы для подачи властям еврейского государства.
Адвокаты отмечают, что родственники Полонского по отцовской линии – евреи, что является основанием для получения гражданства.
Между тем бизнесмен сейчас проходит обвиняемым сразу по двум разным делам в двух странах.
В конце 2012 года он был арестован в Камбодже по обвинению в нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы. По версии следствия, Полонский запер в трюме экипаж судна, на котором отправился в море.
Кроме того, 14 июня в России бизнесмену заочно предъявили обвинение в мошенничестве по делу о хищении 5,7 миллиардов рублей у соинвесторов проекта "Кутузовская миля".
Адвокаты Полонского сообщили, что он не сможет предстать перед российским судом, так как находится под подпиской о невыезде, данной суду Камбодже.
Вместе с тем ряд СМИ сообщил, что Полонский все же покинул Камбоджу и сейчас находится в Израиле.