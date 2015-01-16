Сегодня в СМИ: новый порядок покупки земли и снижение продаж авто

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Через 2-3 года Москва увидит проекты, победившие на архитектурных конкурсах – Кузнецов

Проекты, победившие на архитектурных конкурсах, Москва увидит в 2017-2018 годах, рассказал "Российской газете" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Также он отметил, что в настоящее время завершается разборка фундамента гостиницы "Россия", где весной начнется строительство парка "Зарядье".

Надзор и контроль за земельными участками усилятся в несколько раз

1 марта 2015 года в силу вступает новый порядок предоставления земельных участков гражданам и юрлицам и передачи государственной земли в собственность муниципалитетов, пишет "Российская газета".

Согласно новому порядку, в оборот вовлекут большое количество новых участков, которые муниципалитеты будут обязаны выставить на торги. Кроме того, усилится надзор и контроль за землей.

Российский союз автостраховщиков сменил президента

Собрание Российского союза автостраховщиков отправило в отставку президента Павла Бунина, сообщает "Коммерсантъ".

По неофициальным данным, его упрекают в недостаточно активном лоббировании повышения тарифов ОСАГО.

Продажи авто упадут на 25%

В 2015 году продажи автомобилей упадут почти на четверть, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса.

Представители отрасли отмечают, что ситуация в экономике слишком неопределенная и что-то прогнозировать пока бессмысленно.

В первом квартале 2015 года вырастут цены на жилье

Застройщики планируют в первом квартале 2015 года повышать цены на квартиры, чтобы компенсировать рост своих затрат, сообщает РБК.

Сдерживать такую инициативу будет ограничение спроса, который, по мнению девелоперов, может упасть. При этом возвращение к докризисным ценам ожидается не раньше чем в 2017 году.

В ЦБ произошли кадровые перестановки из-за девальвации рубля

Центробанк сменил куратора денежно-кредитной политики – вместо Ксении Юдаевой им станет Дмитрий Тулин, сообщает РБК.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что в назначениях ЦБ сыграл роль Кремль.

За ночное посещение библиотеки придется заплатить

Библиотека им. Достоевского на Чистых прудах будет работать по ночам, но за посещение в темное время суток придется заплатить, сообщает "Московский комсомолец".

Час пользования библиотечными ресурсами обойдется 100 рублей, за каждый последующий час работы — еще 50 рублей. Абонемент на одну ночь будет стоить 300 рублей, на пять ночей — тысячу рублей и на месяц — 3 тысячи.