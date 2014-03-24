Конкурс на строительство детского парка в Нагатино объявят в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца этого года планируется объявить конкурс на строительство детского парка развлечений в Нагатино, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, инвесторы уже заинтересовались проектом и его реализацией, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"В настоящее время разрабатывается проект планировки этой территории, который определит границы и допустимые параметры будущего детского парка", - заявил Хуснуллин.

Ранее на выставке MIPIM-2014 в Каннах об этом проекте рассказывал руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. По его словам, парк в Нагатино станет одним из первых перифирийных московских парков, создаваемых "с нуля".

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов также заявлял о размещении в Нагатинской пойме парка площадью в 90 гектаров. В части поймы, расположенной ближе к проспекту Андропова, предполагается строительство тематического развлекательного комплекса площадью до 250 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на территории Новой Москвы планируется организовать 45 различных парков для отдыха, в том числе тематических. Общая площадь, отведенная под их строительство составит более 1700 гектаров.