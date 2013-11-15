Над Московским зоопарком предлагают построить транзитный мост

Фото: moscowzoo.ru

Над Московским зоопарком предлагают построить транзитный пешеходный мост, который свяжет центральный вход и Зоологическую улицу. Проект вошел в short-лист городских проектов на портале "Чего хочет Москва", созданного институтом "Стрелка" при поддержке Московского урбанистического форума. Как рассказал M24.ru автор идеи архитектор мастерской НИиПИ Генплана "Исторические зоны" Борис Кондаков, над зоопарком предлагается построить деревянный мост, аналогичный тому, который действует в парке Горького. Его планируют проложить на высоте около 3,5 метров от земли, длина моста составит порядка 420 метров. По словам Кондакова, жителям Пресненского района было бы удобно ходить через зоопарк. "Сейчас нет улиц, которые связывали бы метро "Баррикадная" и Зоологическую улицу, поэтому приходит идти в обход", - пояснил архитектор.

Проект пешеходного моста над зоопарком будет рассмотрен ведущими архитекторами на Московском урбанистическом форуме, который пройдет в Москве с 5 по 7 декабря. Пресс-секретарь Московского зоопарка Анна Качуровская сказала М24.ru, что идея очень интересная. "Это действительно будет удобно для жителей района. Главное, чтобы не пострадали животные, которые будут находиться под мостом. Конечно, мы бы хотели, чтобы посетители гуляли по зоопарку, а не ходили транзитом, но возможен какой-то компромисс", ― отметила Качуровская. Глава департамента культуры Сергей Капков заявил M24.ru, что пока не видел проект.

Борис Кондаков отметил, что мост можно расположить вдоль пруда, на расстоянии от вольеров с животными. "Для безопасности людей и животных нужно предусмотреть перила. Но в любом случае животные в зоопарке привыкли к большому количеству людей", ― добавил он.

Архитектор Александр Асадов полагает, что с точки зрения функциональности идея пешеходного моста над зоопарком имеет право на существование. Весь вопрос в том, как она будет реализована с эстетической точки зрения. "Переход должен вписаться в историческую архитектуру московского зоопарка. При этом его вид может быть и ультрасовременным, чтобы по контрасту подчеркивать красоту окружающей застройки", - пояснил Асадов.

По словам эксперта, такие конструкции обычно делаются не из дерева, а из металла, сверху кроют стеклом. "Стекло может быть как прозрачное, так и темное. В Москве есть довольно изящные переходы. Здесь все зависит от мастерства архитекторов", ― заключил Асадов.

Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев пояснил, что транзитный переход может стать дополнительным маршрутом прогулок через зоопарк, увеличить его обзорную площадь. "Часто такие дорожки строят в зоопарках типа сафари, где животные не сидят в клетках. Переходы огорожены защитными сооружениями, чтобы посетители могли спокойно гулять по зоопарку", ― заключил Кудрявцев.

Напомним, в 2014 году Московскому зоопарку исполняется 150 лет. В преддверии юбилея его ждет реконструкция.

Марина Курганская, София Сарджвеладзе